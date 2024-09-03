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Новости

Новости

03 сентября, 20:00

Город

Новости часа: 157 автобаз коммунальной техники подготовлено в Москве к зиме

Новости часа: 157 автобаз коммунальной техники подготовлено в Москве к зиме

Березовую аллею высадили на улице Бианки в ТиНАО

Сергей Собянин одобрил строительство школы и детского сада в Западном Дегунине

Московский медиафестиваль прошел на ВДНХ

Дмитрий Губерниев и Владимир Маркони сыграли в "Камень, ножницы, бумага"

Новости часа: почти 30 тысяч жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

Новости часа: более 70 жилых домов строят и проектируют в Москве

Фестиваль-конкурс "Московская a cappella" проходит в центре столицы

Фестиваль исторических садов проходит в "Царицыне"

Строители приступили к возведению новых причалов в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К зиме в Москве подготовлено 157 автобаз коммунальной техники. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства.

Более 10 тысяч детей родились в столице за август. Об этом рассказал комплекс социального развития.

Фестиваль "Театральный марш" пройдет в саду "Эрмитаж" 7 сентября. О времени и месте сообщили организаторы мероприятия.

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