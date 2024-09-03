Новости часа: 157 автобаз коммунальной техники подготовлено в Москве к зиме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К зиме в Москве подготовлено 157 автобаз коммунальной техники. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства.

Более 10 тысяч детей родились в столице за август. Об этом рассказал комплекс социального развития.

Фестиваль "Театральный марш" пройдет в саду "Эрмитаж" 7 сентября. О времени и месте сообщили организаторы мероприятия.