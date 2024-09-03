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03 сентября, 07:15

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Мультисенсорный сад появится у больницы имени Ерамишанцева

Мультисенсорный сад появится у больницы имени Ерамишанцева

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Новые зоны отдыха столичных клиник помогут в реабилитации пациентов. Например, на территории больницы имени Ерамишанцева появится мультисенсорный сад, в котором можно будет отдыхать и заниматься рефлексотерапией.

Кроме того, напротив Московского многопрофильного центра паллиативной помощи возводят специальную металлическую конструкцию. Она будет помогать маломобильным пациентам спускаться в зону отдыха, а скоро здесь установят уличный лифт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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