Мультисенсорный сад появится у больницы имени Ерамишанцева

Новые зоны отдыха столичных клиник помогут в реабилитации пациентов. Например, на территории больницы имени Ерамишанцева появится мультисенсорный сад, в котором можно будет отдыхать и заниматься рефлексотерапией.

Кроме того, напротив Московского многопрофильного центра паллиативной помощи возводят специальную металлическую конструкцию. Она будет помогать маломобильным пациентам спускаться в зону отдыха, а скоро здесь установят уличный лифт.

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