Более 1 500 пар поженились летом на открытых площадках в Москве

Более 1 500 пар сыграли свадьбы на открытых площадках для выездной регистрации летом 2023 года. Это четверть от общего числа браков, заключенных в таких локациях, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Москвичи могут выбрать самые разные места на свежем воздухе. Например, провести церемонию можно на речном трамвайчике или на столичной канатной дороге. Всего доступно 30 площадок. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.