Новости часа: День города в Москве пройдет на 26 фестивальных площадках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 876-летие Москвы отметят на 26 фестивальных площадках во всех округах. Об этом рассказали в мэрии города.

Льготное инвесткредитование позволит создать в Москве более 10 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Фестиваль "Театральный марш" пройдет 9 сентября в московском саду "Эрмитаж". Информация об этом появилась на портале мэрии столицы.