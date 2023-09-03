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03 сентября, 12:00

Экономика

Новости часа: День города в Москве пройдет на 26 фестивальных площадках

Новости часа: День города в Москве пройдет на 26 фестивальных площадках

Москвичам рассказали о том, как столица отпразднует День города

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 876-летие Москвы отметят на 26 фестивальных площадках во всех округах. Об этом рассказали в мэрии города.

Льготное инвесткредитование позволит создать в Москве более 10 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Фестиваль "Театральный марш" пройдет 9 сентября в московском саду "Эрмитаж". Информация об этом появилась на портале мэрии столицы.

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