На улице Старый Гай рабочие достали из багажника кроссовера разогретый асфальт

Курьезными кадрами делятся жители района Вешняки. На улице Старый Гай рабочие ремонтируют дорожку у подъезда, разогретый асфальт они достают лопатой прямо из багажника кроссовера. Очевидцы говорят, что это, вероятно, машина каршеринга.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.