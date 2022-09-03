В "Зарядье" началась третья "Волна цветения" – природный аттракцион из цветочных ковров. Пейзаж в парке меняется непрерывно. Цветением охвачена десятая часть "Зарядья". За три сезона там можно увидеть настоящее буйство красок – от первоцветов до самых поздних растений. Проект "Волны цветения" дополняет концепцию по созданию образов пяти климатических зон России.

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