До станций метро "Каховская" и "Чертановская" появился удобный пешеходный маршрут

До станций метро "Каховская" и "Чертановская" в районе Зюзино появился удобный пешеходный маршрут. Пешеходную зону в границах улицы Азовская, Чонгарского, Симферопольского и Черноморского бульваров благоустроили в рамках программы "Мой район". Рабочие расширили дорожно-тропиночную сеть, обновили покрытие тротуаров и проезжей части, установили новые фонари и большие качели. Около 30 домов привели в порядок на прилегающих территориях, высадили деревья и кустарники, обновили 3 спортивные площадки и 10 детских. Спортивный кластер появился около дома 24 по Симферопольскому бульвару. Там установили больше 20 тренажеров для силовых упражнений под навесами, 9 из них – для маломобильных горожан, обустроили зоны воркаута.

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