На платном паркинге "Гагаринский" москвичам выделят 30 льготных машино-мест

На платном паркинге "Гагаринский" в районе Ленинского проспекта местным жителям выделят 30 льготных машино-мест. Речь идет о скидке в размере 50%.

Это поможет решить проблему с парковками в этом районе. Во время строительства там снесли некоторые гаражи, а места на платном паркинге многим оказались не по карману.

По мнению советника мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светланы Разворотневой, проблему стоянок в Москве поможет решить единое парковочное пространство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.