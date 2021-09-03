В парке Ходынское поле высадили алею из 80 кедров

В парке Ходынское поле высадили 80 кедров. Новая аллея – это дань памяти воинам-участникам народного ополчения, которые сражались в битве за Москву во время Великой Отечественной войны. 80 кедров – в честь 80 лет, прошедших с момента памятной даты.

В торжественной церемонии принял участие глава департамента природопользования Антон Кульбачевский.

Это мероприятие станет началом масштабной акции под названием "Кедры Великой Победы". Деревья будут высаживать по всему городу.

Совсем скоро они появятся во всех муниципальных округах Москвы. В том числе на территории различных предприятий, образовательных учреждений, музеев и мемориальных комплексов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.