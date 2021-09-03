В Москве почтили память жертв трагедии в Беслане

В пятницу, 3 сентября, в Москве и по всей России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата связана с трагедией в Беслане.

В 2004 году террористы захватили и удерживали в заложниках более тысячи школьников, их родителей и учителей. В результате теракта погибли 334 человека.

Акция памяти прошла в столице. Москвичи несли цветы к памятнику жертвам Беслана у храма Рождества Пресвятой Богородицы на Солянке. Там же прошла панихида. В память о трагедии в Беслане в небо запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.