Архитектор рассказал о новом общественно-рекреационном комплексе у станции "Белорусская"

13:45
У станции метро "Белорусская" строят общественно-рекреационный комплекс. Архитектор Андрей Асадов рассказал об особенностях местоположения центра.
"Центр находится прямо по соседству с метро и прямо по соседству с вокзалом, между двух уже крупных транспортных узлов, в перспективе имея возможность расширяться и вглубь, во все стороны. Стать полноценным и пересадочным, и на этот узел, как на каркас, могут нанизываться множество таких разнообразных общественно-городских функций. Это и торговые, функция питания, и деловые элементы, и общественные пространства, то есть полноценный такой город в городе", – отметил Асадов.
Планируется, что это будет новое пространство под офисы, магазины, рестораны с пешеходными маршрутами и местами отдыха. Открыть обещают около тысячи новых рабочих мест. Подробнее – эфире телеканала Москва 24.
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