Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Отрадное зрелище". В ней телезрителям показывают, где что строится, как меняется город, и рассказывают, когда можно будет увидеть окончательные результаты больших проектов.

Москвичам показали строительство Юго-Восточной хорды. Строят эстакаду от Грайвороновской до Шоссейной улицы. Работы в самом разгаре. Установили уже 37 из 44 опор. Будет развязка с Волгоградским проспектом. Всего она включает пять эстакад. На сегодня выполнено уже более 30% работ. Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада – это ключевой мегапроект развития дорожно-транспортной сети столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.