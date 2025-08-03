Москвичам рассказали о главных новостях столицы и России к вечеру 3 августа

На месте пустырей в Москве появятся новые спортивные кластеры и прогулочные зоны, рассказал Сергей Собянин. Площадки уже открыли на месте заброшенных участков в Кузьминке и Новопеределкине, а в районе Гольяново появился целый спортивный бульвар.

На улице Нижняя Хохловка откроют спорткластер, где можно будет заниматься стритболом.

Неделя начнется в столице с дождей, причем пик придется на понедельник, 4 августа. Может выпасть до месячной нормы осадков. При этом температура останется довольно высокой.



В Краснодарском крае туристы не пострадали после смерей, паводковых дождей и гроз, но ситуация в региона остается сложной. Река Дефань, вышедшая из берегов, подтопила несколько населенных пунктов.



В России могут на 40% вырасти цены на кофе. Больше всего подорожание коснется бюджетных сортов и растворимых напитков. В этом виновата рекордная засуха в Бразилии, ливни во Вьетнами пошлины президента США Дональда Трампа.

В ближайшие месяцы пациенты начнут получать вакцину от рака, разработанную в России. Препарат будут подбирать под особенности каждого пациента, лекарство должно заставить иммунитет активнее уничтожать раковые клетки. Клинические исследования начнут с больных с меланомой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

