Москвичам рассказали о городских событиях 3 августа

Москвичам рассказали о главных городских событиях 3 августа.

Около 11 тысяч подъездов отремонтировали в столице с начала года, рассказал заместитель мэра Петр Бирюков. В списке работ – покраска входных групп, потолков и стен, а при необходимости мастера приводят в порядок оконные и дверные блоки, ремонтируют ступени, меняют таблички на этажах. Всего в Москве отремонтируют более 16 тысяч подъездов.

На 3 линиях метро работают около 140 женщин-машинистов и их помощников, при этом более 20% трудятся на Некрасовской ветке. В профессию женщины вернулись в 2021 году и уже составляют треть коллектива. В число редких профессий, которыми они владеют, входят слесарь-сантехник, специалист по магнитному и ультразвуковому контролю, а также регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

На Московском ночном велофестивале установили новый рекорд. По данным Дептранса, в нем приняли участие 55 тысяч человек. Маршрут впервые в истории ночных велопрогулок проходил по Садовому кольцу, которое освободили от автомобилей. По пути следования участников встречали эффектные световые инсталляции, а в финале на большом экране состоялась премьера фильмах о героях велоночи.