В Москве открыли более 220 арбузных развалов

В Москве стартовал арбузный сезон. В городе открыли более 220 бахчевых развалов, где можно купить арбузы из Астраханской и Волгоградской областей, а также из Дагестана, Ставропольского и Краснодарского краев. Около 130 площадок расположены рядом с продуктовыми магазинами для удобства покупателей.

Фермеры отмечают, что в этом году погода повлияла на сроки и объем урожая, однако оптовые цены на полях остались ниже, чем в прошлом сезоне. Диетологи советуют есть арбуз небольшими порциями, чтобы ягода лучше усваивалась организмом.

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