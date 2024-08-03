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Новости

03 августа, 22:30

Город

Москвичи смогут изучить состав своего тела на форуме-фестивале "Москва 2030"

Москвичи смогут изучить состав своего тела на форуме-фестивале "Москва 2030"

Местом старта Ночного забега в Москве станет Малая спортивная арена "Лужников"

Ночной забег начнется в Москве в 22:30

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В столице проходит фестиваль-форум "Территория будущего. Москва 2030"

Москвичи приняли участие в тренировках проекта "ГТО в парках"

В Гостином Дворе в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" москвичи смогут узнать свой биологический возраст и проанализировать состав собственного тела.

Тех жителей и гостей столицы, которые любят спортивные активности, ждут на другой площадке форума – в Лужниках. Там им представится возможность научиться играть в теннис и потанцевать под руководством киберспортсменов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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