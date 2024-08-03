Москвичи смогут изучить состав своего тела на форуме-фестивале "Москва 2030"

В Гостином Дворе в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" москвичи смогут узнать свой биологический возраст и проанализировать состав собственного тела.

Тех жителей и гостей столицы, которые любят спортивные активности, ждут на другой площадке форума – в Лужниках. Там им представится возможность научиться играть в теннис и потанцевать под руководством киберспортсменов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

