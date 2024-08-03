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03 августа, 09:15

Город

Москвичам рассказали о программе форума-фестиваля "Москва 2030" в выходные

Москвичам рассказали о программе форума-фестиваля "Москва 2030" в выходные

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В Москве сейчас проходят десятки мероприятий, посвященных инновациям и развитию города, в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Гостей приглашают посетить мультимедийную экспозицию "Город будущего" в парке "Зарядье".

Кроме того, в инновационном центре "Сколково" проведут мастер-классы по горнолыжному спорту. А вечером гостей ждет музыкальный вечер на Манежной площади и в "Зарядье". Там пройдут выступления кавер-групп и концерт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестиваливидеоЕвгений Дуко
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