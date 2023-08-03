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03 августа, 19:00

M24.RU

Московский урбанистический форум открылся в Гостином Дворе

Московский урбанистический форум открылся в Гостином Дворе

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3 августа корреспондент Москвы онлайн посетил одну из площадок Московского урбанистического форума, которая открылась в Гостином Дворе. Здесь же прошла дискуссия "Спокойный город. Как устоять перед стрессом".

В Гостином Дворе можно принять участие в мастер-классах, образовательных интерактивах и лекциях, посвященных трем основным темам – здравоохранению, образованию и социальным проектам.

Среди интерактивных экспонатов – симулятор старости, который позволит понять, каково это, быть пожилым человеком.

Иммерсивное пространство в Музее вредных привычек покажет, во что превращается организм заложников неправильного образа жизни.

Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
городМосква онлайнвидео
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