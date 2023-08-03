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03 августа, 23:45

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Зоны отдыха и спортивные площадки возле прудов начали обустраивать в Марьино

Зоны отдыха и спортивные площадки возле прудов начали обустраивать в Марьино

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Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к обустройству зон отдыха, спортивных и детских площадок возле прудов в районе Марьино.

В этом году обновят 16 прудов-регуляторов. Их очистят от илового осадка, отремонтируют береговые полосы и водопропускные сооружения. Обустроят также и прилегающие территории. Возле водоемов сделают 29 зон отдыха, 16 спортивных площадок, в том числе волейбольные, бадминтонные, для стритбола и тенниса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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