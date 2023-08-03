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На Московском урбанфоруме в "Лужниках" пройдут мастер-классы для детей и взрослых

На Московском урбанфоруме в "Лужниках" пройдут мастер-классы для детей и взрослых

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Гостям Урбанфорума в "Лужниках" напомнили о важности сортировки отходов. На площадке госпредприятия "Экотехпром" установлены стенды с контейнерами. Они оборудованы аппаратом по приему вторсырья, который за сдачу пластиковых бутылок и алюминиевых банок выдает памятную монету.

Юных посетителей форума учат сортировать мусор в игровой форме. Детям нужно решить за 30 секунд, в какой контейнер отправить тот или иной предмет. Также для детей разработана программа с лекциями и мастер-классами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
городдосугвидеоЕкатерина Фоменко
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