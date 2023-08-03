Столичные камеры начали фиксировать мотоциклистов, которые ездят без шлема

Камеры на московских дорогах начали фиксировать мотоциклистов, которые ездят без шлема или перевозят без него пассажиров. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По данным Дептранса, 500 камер могут искать нарушителей. О том, как организован процесс, рассказали в ЦОДД. Специалисты ЦОДД также напомнили, что штраф за отсутствие шлема или его неправильное использование составляет тысячу рублей.

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