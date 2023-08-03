Контроль пожарной безопасности усилили в столице из-за жары

В Москве усилили контроль пожарной безопасности из-за жары. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

В выходные, 5 и 6 августа, по прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до 30–35 градусов. Особое внимание специалисты уделят лесам, парковым зонам и природным территориям, где при таких условиях может возникнуть возгорание сухой травы.

Бирюков подчеркнул, что пожарные патрулируют эти зоны, чтобы выявить случаи разведения костров и использования мангалов в запрещенных местах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.