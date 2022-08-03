В Москве заработали более 200 бахчевых развалов

Более 200 бахчевых развалов заработали в Москве. Главное лакомство августа – арбузы и дыни – везут из Астрахани и не только.

И, кстати, именно сегодня в разных странах отмечают международный день арбуза. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.