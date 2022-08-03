Живописный парк с ивами и лиственницами создали на территории Московского НПЗ

Живописный парк с ивами и лиственницами создали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Зеленые аллеи и клумбы обустраивают в рамках комплексной экологической модернизации, которую проводит Московский НПЗ. На производственных территориях появляется новое оборудование вместо устаревшего, а освободившиеся площади благоустраивают и озеленяют.

Гендиректор предприятия Виталий Зубер рассказал, что парк очень символичен для этого места. По его словам, раньше объект был непривлекателен с экологической точки зрения. Сейчас же, отметил Зубер, это "благоухающий зеленый уголок". Всего в парке высадили более 200 лиственных и хвойных деревьев, а также больше 3 тысяч кустарников. Создание этого парка является продолжением концепции социальных инвестиций в благоустройство и озеленение города со стороны предприятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

