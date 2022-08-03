Москва 24 запустила рубрику "Вертолето". В ней телеканал загадывает зрителям столичные улицы, парки и скверы.

Москвичам предложили угадать улицу на северо-востоке столицы. Это самая длинная улица района, которая проходит между двумя реками. Название ее не менялось с 1967 года.

Ответы можно присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24. Первый правильно ответивший телезритель получит приз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.