Центр госуслуг "Мои Документы" открылся после капитального ремонта в Южном Медведкове

После капитального ремонта в Южном Медведкове открылся Центр госуслуг "Мои Документы". В обновленном здании, кроме дополнительных окон для посетителей, появились отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака и мини-кафе.

Как рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, до конца 2022 года планируется закончить ремонт еще в семи центрах. В них посетители могут воспользоваться дополнительными сервисами. Например, сделать фото на документы, распечатать или снять копию, оплатить госпошлины.

В 2022 году несколько центров сменили адреса. В Марьине и Отрадном их перевезли в более доступные для посетителей места. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.