В Москве обновили большую часть дорожной разметки

В Москве обновили больную часть дорожной разметки. Как рассказал заммэра Петр Бирюков, новые полосы наносят долговечной краской.

Рабочие обновили линии, разделяющие потоки, стрелы-направления движения, стоп-линии, ряд дублирующих дорожных знаков. Разметили более 10 тысяч остановок городского общественного транспорта, 20 тысяч наземных пешеходных переходов и 200 объектов так называемой вафельной разметки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.