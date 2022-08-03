"Утро": движение в Москве оценили в 3 балла

Движение в Москве оценили в 3 балла. На Шереметьевской улице в районе дома № 27 столкнулись два автомобиля. Участники ДТП заняли левые ряды в обоих направлениях. В основном движение затруднено в сторону ТТК.

Есть затор на ТТК на внешней стороне перед шоссе Энтузиастов. В левом ряду – неисправный автомобиль, водитель пытается самостоятельно устранить неисправность. Движение затруднено на 1,5 километра.

Общая длина заторов составила 63 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.