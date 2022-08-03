"Утро": ЦОДД оценил движение в городе в 2 балла

ЦОДД оценил движение в городе в 2 балла. Затруднения на дорогах связаны с ремонтными работами на МКАД. На 31-м километре работы затруднили движение по внутренней стороне.

Затор на внутренней стороне 14-го километра на МКАД увеличился до шести километров. Движение в городе свободное, длина заторов составила 22 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.