Восемь столичных парковок со шлагбаумами станут уличными. Теперь припарковаться там можно будет быстрее, а тариф станет поминутным.

Так, стоянки на улицах Маши Порываевой, Большой Полянке, Коровьем Валу, Симферопольском бульваре и у станции метро "Преображенская площадь" откроют к концу лета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.