В Москве вручили машины победителям розыгрыша среди вакцинированных

В Москве наградили еще пятерых победителей розыгрыша автомобилей. Машины вручали тем, кто поставил первую прививку с 19 по 25 июля.

Каждую неделю в столице разыгрывается пять новых автомобилей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.