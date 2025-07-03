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03 июля, 15:30

Город

В Донском районе отреставрируют исторический дом у станции Канатчиково

В Донском районе отреставрируют исторический дом у станции Канатчиково

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В Донском районе Москвы отреставрируют историческое здание, построенное более 100 лет назад для Московской окружной железной дороги у станции Канатчиково. Двухэтажное сооружение в стиле модерн площадью 340 квадратных метров передадут инвестору.

Новому владельцу предстоит взять в аренду земельный участок вокруг дома, провести реставрацию и адаптировать объект под современные нужды. Это позволит сохранить исторический облик здания и его архитектурные особенности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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