В Донском районе отреставрируют исторический дом у станции Канатчиково

В Донском районе Москвы отреставрируют историческое здание, построенное более 100 лет назад для Московской окружной железной дороги у станции Канатчиково. Двухэтажное сооружение в стиле модерн площадью 340 квадратных метров передадут инвестору.

Новому владельцу предстоит взять в аренду земельный участок вокруг дома, провести реставрацию и адаптировать объект под современные нужды. Это позволит сохранить исторический облик здания и его архитектурные особенности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.