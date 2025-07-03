На ВДНХ стартовал фестиваль "Дружба народов"

На ВДНХ начал свою работу фестиваль "Дружба народов". Гостей ждут разнообразные блюда национальной кухни, а также представления, где можно научиться готовить традиционные угощения своими руками.

Организаторы подготовили не только гастрономическую, но и насыщенную развлекательную программу. Не менее интересно и на других городских локациях. Например, на Тверской площади сейчас проходят мастер-классы.

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