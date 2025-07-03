03 июля, 11:45Город
На ВДНХ стартовал фестиваль "Дружба народов"
На ВДНХ начал свою работу фестиваль "Дружба народов". Гостей ждут разнообразные блюда национальной кухни, а также представления, где можно научиться готовить традиционные угощения своими руками.
Организаторы подготовили не только гастрономическую, но и насыщенную развлекательную программу. Не менее интересно и на других городских локациях. Например, на Тверской площади сейчас проходят мастер-классы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.