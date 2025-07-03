Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 11:45

Город

На ВДНХ стартовал фестиваль "Дружба народов"

На ВДНХ стартовал фестиваль "Дружба народов"

Климатолог прокомментировал резкие погодные изменения в Москве летом

День московского спорта пройдет в "Лужниках" 5 июля

На Комсомольской площади появится трехпутный трамвайный перекресток

Более 700 улиц благоустроят в Москве в этом году

Температура в столице достигнет 27 градусов 3 июля

"Мой район. Место встречи": Печатники

"Утро": ясная погода ожидается в Москве 3 июля

Сергей Собянин: Москва отметит День города 13 и 14 сентября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 44% 3 июля

На ВДНХ начал свою работу фестиваль "Дружба народов". Гостей ждут разнообразные блюда национальной кухни, а также представления, где можно научиться готовить традиционные угощения своими руками.

Организаторы подготовили не только гастрономическую, но и насыщенную развлекательную программу. Не менее интересно и на других городских локациях. Например, на Тверской площади сейчас проходят мастер-классы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаКсения Поликарпова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика