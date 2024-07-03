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03 июля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 июля

Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и сильном ветре пятницу

Новости часа: Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

"Царицыно" станет площадкой празднования Дня семьи, любви и верности

В Театре Моссовета стартовал конкурс пьес "Москва и москвичи"

"Мой район. Новости": более 22 тысяч москвичей переехали в новые квартиры с начала года

Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

В Москве стартовал юбилейный фестиваль-форум "Российская креативная неделя"

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах создания нового дорожного каркаса ТиНАО

Выставка "Пиксельный рейв" открылась на станции метро "Воробьевы горы"

В ТиНАО за 12 лет построили 10 новых станций метро и восемь МЦД. Также там появилось свыше 30 миллионов квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, школы, детские сады и больницы. С 2012 года на территории ТиНАО построили сотни километров дорог.

В среду, 3 июля, температура в Москве достигла 33 градусов. Таким образом, температурные рекорды были побиты два дня подряд. Вечером в городе прошли дожди и гроза.

На станции метро "Парк культуры" временно ограничен переход с Сокольнической на Кольцевую линию. Изменения связаны с ремонтом эскалаторов. Они действуют только в самые загруженные часы, сообщает Дептранс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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