Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 июля

В ТиНАО за 12 лет построили 10 новых станций метро и восемь МЦД. Также там появилось свыше 30 миллионов квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, школы, детские сады и больницы. С 2012 года на территории ТиНАО построили сотни километров дорог.

В среду, 3 июля, температура в Москве достигла 33 градусов. Таким образом, температурные рекорды были побиты два дня подряд. Вечером в городе прошли дожди и гроза.

На станции метро "Парк культуры" временно ограничен переход с Сокольнической на Кольцевую линию. Изменения связаны с ремонтом эскалаторов. Они действуют только в самые загруженные часы, сообщает Дептранс.

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