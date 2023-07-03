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Общество

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов в районе Марьино

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов в районе Марьино

На юге Москвы закончили реконструкцию Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов

Фестиваль "Автокультура" прошел в "Музеоне"

Российская креативная неделя стартовала в столице

Новости часа: Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах

Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах после реставрации

Москвичам рассказали о деловой части программы форума "Российская креативная неделя"

Движение на 2-й Брестской улице в столице восстановлено после упавшего дерева

Более 150 тыс человек посетили программы в честь Дня молодежи в парках Москвы

Новости часа: операторы столичной "Системы 112" приняли 3,3 млн вызовов с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благоустройство прудов-регуляторов Марьина – один из главных проектов создания качественной городской среды в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Официальный туристический портал Крыма Travel Crimea опубликовал рекомендации туристам для проезда по Крымскому мосту, передает РИА Новости.

Через "Госуслуги" стало возможно подать заявление на переход в 10-й класс. Об этом рассказали в Минцифры РФ.

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