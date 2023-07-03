Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов в районе Марьино

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благоустройство прудов-регуляторов Марьина – один из главных проектов создания качественной городской среды в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Официальный туристический портал Крыма Travel Crimea опубликовал рекомендации туристам для проезда по Крымскому мосту, передает РИА Новости.

Через "Госуслуги" стало возможно подать заявление на переход в 10-й класс. Об этом рассказали в Минцифры РФ.