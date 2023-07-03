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На юге Москвы закончили реконструкцию Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов

На юге Москвы закончили реконструкцию Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов

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На юге столицы завершили реконструкцию Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, сообщил заммэра Петр Бирюков. Работы провели на площади более одного гектара.

Каскадные водоемы очистили от ила и мусора, углубили дно, отремонтировали линию берега. В итоге средняя глубина увеличилась до двух метров. Для природного дна специалисты насыпали песок, создали зимовальные ямы на холодное время года, а также высадили дополнительные растения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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