На юге Москвы закончили реконструкцию Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов

На юге столицы завершили реконструкцию Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, сообщил заммэра Петр Бирюков. Работы провели на площади более одного гектара.

Каскадные водоемы очистили от ила и мусора, углубили дно, отремонтировали линию берега. В итоге средняя глубина увеличилась до двух метров. Для природного дна специалисты насыпали песок, создали зимовальные ямы на холодное время года, а также высадили дополнительные растения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.