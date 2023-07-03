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Более 150 тыс человек посетили программы в честь Дня молодежи в парках Москвы

Более 150 тыс человек посетили программы в честь Дня молодежи в парках Москвы

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Более 150 тысяч человек посетили программы в честь Дня молодежи в парках Москвы. Среди самых популярных были концерты, спортивные соревнования, карьерные тренинги и творческие занятия. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Для горожан с 30 июня по 2 июля работали более 40 тематических площадок. Например, в парке Дружбы провели мастер-класс по игре на музыкальных инструментах. Парк "Северное Тушино" подготовил открытые тренировки, а в саду имени Баумана учили актерскому мастерству.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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