Более 150 тыс человек посетили программы в честь Дня молодежи в парках Москвы

Более 150 тысяч человек посетили программы в честь Дня молодежи в парках Москвы. Среди самых популярных были концерты, спортивные соревнования, карьерные тренинги и творческие занятия. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Для горожан с 30 июня по 2 июля работали более 40 тематических площадок. Например, в парке Дружбы провели мастер-класс по игре на музыкальных инструментах. Парк "Северное Тушино" подготовил открытые тренировки, а в саду имени Баумана учили актерскому мастерству.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.