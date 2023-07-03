Три развязки с МКАД откроют до конца этого года

Три развязки с Московской кольцевой автомобильной дороги откроют до конца этого года. Речь идет о вводе развязок с Алтуфьевским шоссе, Липецкой улицей и улицей Верхние Поля. Это повысит пропускную способность и улучшит транспортную доступность для жителей многих районов.

За последние годы в Москве реконструировали 19 устаревших развязок клеверного типа. На их месте появились современные эстакады и тоннели. О развитии дорожной сети столицы – в эфире телеканала Москва 24.