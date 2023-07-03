Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Город

Три развязки с МКАД откроют до конца этого года

Три развязки с МКАД откроют до конца этого года

Сергей Собянин пригласил москвичей выбрать направления для новых кружков, секций и курсов

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 53 километра

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

"Утро": движение затруднено на 14-м километре МКАД

Собянин: за последние годы привели в порядок 65 км столичных набережных

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

Лося обнаружили в пруду в Сокольниках

Три развязки с Московской кольцевой автомобильной дороги откроют до конца этого года. Речь идет о вводе развязок с Алтуфьевским шоссе, Липецкой улицей и улицей Верхние Поля. Это повысит пропускную способность и улучшит транспортную доступность для жителей многих районов.

За последние годы в Москве реконструировали 19 устаревших развязок клеверного типа. На их месте появились современные эстакады и тоннели. О развитии дорожной сети столицы – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдорогивидеоЕвгения МирошкинаИван КнязевАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика