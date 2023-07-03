Москвичам рассказали о штрафах за неправильную езду на электросамокате

Столичные автоинспекторы устроили экзамен для любителей электросамокатов. Вместо низких оценок за незнание правил движения они выписывали штрафы.

Все нарушители получили штрафы 800 рублей. Именно такое наказание предусмотрено за проезд пешеходного перехода или за катание вдвоем на одном самокате. Максимальное наказание установлено за езду на электросамокате в нетрезвом состоянии. Штраф – до 1,5 тысячи рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.