Продажи мороженого в Москве увеличились в 12 раз

Жара в столице будет держаться еще минимум три дня. Метеорологи обещают температуру выше 30 градусов. Горожане спасаются от жары как могут. Так, в последнее время вырос спрос на воду, квас и мороженое. Продажи последнего в июне в 12 раз по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

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