Пляжи Москвы и Подмосковья оказались переполнены из-за жары

Пляжи Москвы и области оказались переполнены на фоне жары. Активизировались и предприниматели, которые предлагают отдыхающим покататься на "бананах", "ватрушках", посмотреть на водоемы с высоты птичьего полета.

Насколько безопасен такой отдых? Проверяют ли подобные аттракционы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

