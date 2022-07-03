Пляжи Москвы и области переполнены из-за жары.

Также активизировались и предприниматели, которые предлагают отдыхающим покататься на бананах, ватрушках и посмотреть на озеро с высоты птичьего полета.

Однако безопасны ли такие развлечения – в эфире телеканала Москва 24.