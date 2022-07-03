Вход в вестибюль станции Каланчевская с Комсомольской площади открылся в Москве, сообщили в пресс-службе МЖД.

В России патрульные машины ГИБДД могут оснастить системами распознавания лиц.

Началось комплексное благоустройство сквера на улице Юности в Вешняках, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

