Температура воды в московских водоемах дошла до 25 градусов. В городских бассейнах под открытым небом температура доходит до 29 градусов.

В Сокольниках зона отдыха у воды открыта с 9 утра до 10 вечера. Там предлагают три сеанса. Отдохнуть у воды можно и в Лужниках. Время посещения также разделено на сеансы.