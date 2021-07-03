Школа проектных технологий презентовала первые проекты для Москвы

Московская школа проектных технологий представила первые проекты для города. Презентация прошла в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия". Авторы работ предложили свои способы улучшить качество жизни москвичей.

Среди них, например, установка "зеркал безопасности" в подземных переходах или преобразование карты "Москвенок" в браслет. Свои идеи защищали перед депутатами.

В школу проектных технологий со своей идеей может прийти любой желающий. Оформить ее в проект помогут опытные тренеры. Основные площадки школы будут работать на базе Молодой Гвардии "Единой России".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

