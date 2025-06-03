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03 июня, 10:15

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Бабушкинский парк вошел в состав крупнейшего парка Европы

Бабушкинский парк вошел в состав крупнейшего парка Европы

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В Москве продолжается развитие парковой инфраструктуры. Бабушкинский парк включили в состав парка "Яуза" – самого протяженного парка Европы. Здесь возобновят занятия проекта "Московское долголетие" и культурные мероприятия.

В объединенный проект также вошли Гончаровский парк, парк у Джамгаровского пруда, этнодеревня "Бибирево" и сквер по Олонецкому проезду. В парк "Яуза" входят и исторические локации – парк у Акведука, Сад будущего и сквер по Тенистому проезду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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