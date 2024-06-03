Новости часа: 480 рабочих мест создадут в Нагатино-Садовниках по программе КРТ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жилой квартал и 480 рабочих мест создадут при реорганизации участка в Нагатино-Садовниках в рамках КРТ, пишет официальный портал мэра и правительства Москвы.

На Центральном московском ипподроме завершилась подготовка к реконструкции, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Движение на участках Крутицкой набережной перекрыто и ограничено до 30 июня 2025 года, рассказали в Дептрансе.

