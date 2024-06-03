Участок БКЛ закроют с 22 июня

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03 июня, 20:00

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Новости часа: 480 рабочих мест создадут в Нагатино-Садовниках по программе КРТ

Новости часа: 480 рабочих мест создадут в Нагатино-Садовниках по программе КРТ

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жилой квартал и 480 рабочих мест создадут при реорганизации участка в Нагатино-Садовниках в рамках КРТ, пишет официальный портал мэра и правительства Москвы.

На Центральном московском ипподроме завершилась подготовка к реконструкции, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Движение на участках Крутицкой набережной перекрыто и ограничено до 30 июня 2025 года, рассказали в Дептрансе.

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