Сильный ветер в Москве повалил 17 деревьев

В Москве из-за сильного ветра повалены 17 деревьев, повреждены несколько автомобилей. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы у себя в телеграм-канале.

Все городские службы ликвидируют последствия разгула природы. Упавшие деревья распиливают и вывозят, а поврежденные ветром конструкции демонтируют.

Ветер с порывами до 17 метров в секунду сохранится до конца дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.