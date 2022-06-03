"Мосгаз" опроверг сообщение об утечке газа на Осташковском шоссе. В службе объяснили, что в этом районе велись плановые работы.

Специалисты проводили технологический сброс газа для снижения давления. Работы эти безопасны, и все было организовано под контролем. Однако такой сброс может сопровождаться характерным звуком. Поэтому очевидцам и показалось, что случилась утечка газа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.