В столице закончили реконструкцию стадиона "Москвич". Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Три человека погибли, множество пострадали в железнодорожной аварии в Германии. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на полицию.

Россия сможет импортозаместить зарубежное ПО во всех отраслях, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.